Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

A 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo disponibilizou mais de R$ 220 mil para um hospital do município e outro de Cachoeira do Sul melhor se equiparem para o enfrentamento da pandemia. As unidades utilizarão os recursos para aquisição de equipamentos e insumos de proteção contra o Covid-19.

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo receberá R$ 48.900,00. Já para o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul há disponível o valor de R$ 175.418,50.

