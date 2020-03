Rio Grande do Sul Judiciário, Legislativo e órgãos autônomos devolverão R$ 150 milhões para enfrentamento do coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Leite disse que o Executivo tem trabalhado em sintonia com os outros Poderes e órgãos autônomos. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite disse que o Executivo tem trabalhado em sintonia com os outros Poderes e órgãos autônomos. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Em transmissão ao vivo na tarde desta terça-feira (31), o governador Eduardo Leite agradeceu aos Poderes Judiciário, Legislativo e órgãos autônomos do Rio Grande do Sul pela devolução ao Executivo de R$ 150 milhões para o enfrentamento do coronavírus no Estado. Os recursos são oriundos de um contingenciamento nos orçamentos da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado.

Os órgãos e Poderes do Estado já vinham agindo em conjunto desde o início da crise desencadeada pela Covid-19 por meio de um Conselho de Estado, lembrou o governador. “Temos trabalhado em sintonia com estes órgãos, prestando contas e ao mesmo tempo contando com o apoio e observações deles para as nossas tomadas de decisões neste momento”, afirmou Leite. “E quero saudar o fato de que, para além desta coordenação de esforços, temos agora uma manifestação concreta em valores que serão economizados nos gastos destes outros Poderes e que viabilizarão mais recursos para o combate ao vírus no Rio Grande do Sul.”

O governador falou sobre a mobilização da comunidade por meio de pessoas físicas e de empresas, que estão doando EPIs (equipamentos de proteção individual) e outros materiais para serem enviados a municípios e hospitais. A Defesa Civil, responsável pelo recebimento e coordenação da distribuição, contabilizou até o momento a chegada de 116 mil pares de luvas descartáveis, 2.650 unidades de máscaras descartáveis simples, 240 aventais de proteção e 500 litros de álcool em gel.

Leite agradeceu a mobilização e o esforço em prol do coletivo: “Essas doações significam um apoio muito importante da comunidade para pessoas e instituições que precisam desses materiais no momento. Também quero agradecer ao Exército, que presta apoio na logística de distribuição dos materiais”.

A partir desta terça-feira (31), conforme o governador, começa a distribuição de um lote de 35 mil litros de álcool líquido 70% para cidades e hospitais da região sul do Estado para a higienização de ambientes e superfícies. Outros 35 mil litros do produto serão enviados na quarta-feira (1º) para a cidade de Santa Rosa. O material foi produzido e envasado por profissionais do curso de Farmácia da UFPe (Universidade Federal de Pelotas).

