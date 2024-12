Política Bolsonaro tem a maior rejeição entre possíveis candidatos para as eleições de 2026, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

O levantamento também mostra que Bolsonaro perderia em um eventual segundo turno contra Lula. Foto: Marcos Corrêa/PR O levantamento também mostra que Bolsonaro perderia em um eventual segundo turno contra Lula. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

Inelegível até 2030, Jair Bolsonaro tem a maior rejeição entre os nomes apresentados pela pesquisa Quaest, nesta quinta-feira (12). Ao todo, 57% dos entrevistados afirmaram que não votariam no ex-presidente. Foram ouvidas presencialmente 8.598 pessoas com 16 anos de idade ou mais, entre os dias 4 e 9 de dezembro.

As entrevistas foram realizadas no mesmo período em que a Quaest também avaliou a aprovação do governo Lula, que oscilou para cima, a 52%, após o anúncio das medidas fiscais e da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT) aparecem em seguida, com 52% dizendo que conhecem os políticos e não votariam neles caso a eleição fosse hoje. Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 45% de rejeição.

Veja a relação:

– Bolsonaro: 57%

– Fernando Haddad: 52%

– Ciro Gomes: 52%

– Michelle Bolsonaro: 51%

– Lula: 45%

– Pablo Marçal: 43%

– Tarcísio de Freitas: 33%

– Ratinho Júnior: 32%

– Ronaldo Caiado: 27%

– Romeu Zema: 25%

A pesquisa também aponta que em caso de ausência de Bolsonaro no pleito, sua esposa, Michele, é vista como a candidata mais expressiva, com 21%. Em seguida, vem Pablo Marçal, com 18% e Tarcísio de Freitas, com 17%.

– Michelle Bolsonaro: 21%

– Pablo Marçal: 18%

– Tarcísio de Freitas: 17%

– Simone Tebet: 10%

– Ratinho Júnior: 7%

– Romeu Zema: 4%

– Ronaldo Caiado: 3%

– Não sabem ou não responderam: 21%

O levantamento também mostra que Bolsonaro perderia em um eventual segundo turno contra Lula e também contra o ministro da Fazenda, Haddad. Na disputa, o atual presidente teria 51% dos votos, enquanto o ex-mandatário teria 35%. Entre os indecisos e votos em brancos, ficaram 3% e 11%, respectivamente. Já contra o ministro da Fazenda, Bolsonaro teria 35% dos votos, contra 42%. Indecisos e branco/nulos representam 5% e 17%, respectivamente.

A Quaest aponta que 86% dos entrevistados que votaram em Bolsonaro no 2º turno não se arrependeram do voto. Já 11% afirmaram que se arrependeram de votar no ex-presidente. ter se arrependido do voto no ex-presidente na pesquisa. Os que não souberam responder correspondem a 3%.

A pesquisa ainda perguntou aos entrevistados se o presidente Lula deveria concorrer para um novo mandato. A maioria segue dizendo que não, mas o número caiu de 58% para 52% em relação ao levantamento realizado em outubro. Os que opinam que sim cresceram de 40% para 45%.

A tendência de crescimento da opinião de que Lula deve disputar a reeleição ocorre apesar do aumento do número de pessoas que se arrependem de ter votado nele em 2022: de 7% em dezembro de 2023, passou para 9% dos entrevistados um ano depois. O percentual de arrependidos entre eleitores de Jair Bolsonaro, no entanto, subiu ainda mais no mesmo período: de 6% para 11%.

