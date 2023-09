Política Bolsonaro tem previsão de alta para esta sexta-feira e deve se hospedar no Palácio dos Bandeirantes

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Recuperação de Bolsonaro ocorre dentro do esperado. (Foto: Reprodução/Instragram)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem previsão de ter alta hospitalar nesta sexta-feira (15), informou o advogado Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação de seu governo. Ao sair, ele deve se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador Tarcísio de Freitas.

Bolsonaro deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, na segunda-feira e no dia seguinte foi submetido a procedimentos cirúrgicos para diminuir o refluxo gástrico e para corrigir o desvio de septo.

Segundo o boletim médico mais recente, ele está em “recuperação satisfatória e dentro do esperado, com exames nos padrões de normalidade e sinais vitais adequados” e o pós-operatório “transcorre sem complicações, com discreto sangramento nasal, sendo feitas instilações nasais para alívio, tendo mais facilidade para respirar e conversar”. O ex-presidente está em dieta líquida e fria.

Nessa quarta-feira (13), Tarcísio visitou Bolsonaro no hospital. “Que bom encontrá-lo bem e disposto, presidente. Seguimos orando pelo senhor e que Deus acompanhe a sua recuperação”, escreveu o governador nas redes sociais, ao lado de uma foto com o ex-presidente.

Ao todo, Bolsonaro foi submetido a três procedimentos cirúrgicos para o desvio de septo (septoplastia, uvulopalatofaringoplastia e turbinectomia) e uma endoscopia para redução de refluxo gastroesofágico. O ex-presidente é assistido pelo gastroenterologista Antonio Luiz Macedo e pelo otorrinolaringologista Sérgio Salomão Abdala Carui.

Bolsonaro tem uma suboclusão intestinal provocada pela facada durante a campanha eleitoral de 2018 e, por isso, precisa passar frequentemente por exames e procedimentos relacionados ao estômago e intestino. Ele já passou por quatro cirurgias por complicações causadas pelo ferimento e já precisou ser internado em pelo menos outras oito ocasiões para tratar das complicações.

No mês passado, o ex-presidente foi internado em São Paulo com dores na região abdominal. Passou por ressonância magnética, endoscopia, tomografia e exames de sangue na ocasião. Antes da sua última passagem pelo Hospital Vila Nova Star, Bolsonaro já esteve internado em pelo menos oito ocasiões desde a facada. Em janeiro deste ano, ficou hospitalizado no Hospital AdventHealth Celebration, em Orlando, na Flórida (EUA), durante sua temporada nos Estados Unidos.

Em 28 de março de 2022, o ex-presidente passou um dia internado após sentir um desconforto abdominal. Havia a suspeita de uma nova obstrução intestinal, mas o quadro não se confirmou.

Bolsonaro já havia se hospedado na sede do governo paulista em junho, quando veio a São Paulo para uma consulta médica. Naquela ocasião, o ex-presidente e seu ex-ministro foram a uma partida do São Paulo no estádio do Morumbi, e no dia seguinte marcaram presença em uma solenidade na Academia da Polícia Militar do Barro Branco.

