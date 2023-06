Notícias Bolsonaro terá que depor pela quarta vez à Polícia Federal

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será ouvido pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Reprodução de TV)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve prestar novo depoimento à Polícia Federal (PF) após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, feita nessa sexta-feira (16).

O político deve prestar esclarecimentos sobre os desdobramentos das investigações de um possível plano golpista que teria sido tratado em uma reunião com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

O capixaba acusou os outros dois políticos, em fevereiro, de o chamarem para uma reunião, depois do resultado das eleições presidenciais de 2022, para a realização de um plano antidemocrático.

Após a revelação, Do Val alterou a versão diversas vezes. Inclusive alterando a participação do candidato derrotado nas eleições.

Nessa quinta-feira (15), o senador, ao ser questionado, pela jornalista Natuza Nery, da “GloboNews”, se havia mentido sobre a reunião, ele tergiversou e afirmou que foi um “método de persuasão”.

No mesmo dia, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o parlamentar por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, divulgação de documento confidencial da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Organização Criminosa.

Durante as buscas, os policiais encontraram trocas de mensagens entre o senador e Silveira tratando de organizar medidas para tentar sabotar as investigações dos atos golpistas. Eles também fizeram ataques ao STF e a PF.

O deputado bolsonarista Daniel Silveira, que está preso desde fevereiro, por, entre outras coisas, defender o Ato Institucional nº5 também deve ser ouvido.

CPMI

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será convocado para a comissão se “houver necessidade”.

A parlamentar disse que vai avaliar a convocação do ex-presidente conforme os trabalhos forem ocorrendo.

“Nós temos 180 dias e estamos numa primeira fase. A convocação do ex-presidente só será materializada se houver necessidade. Se houver necessidade, é claro, a gente não vai prevaricar. Não deixarei de buscar essa convocação, mas isso aí é o rito processual. O acesso às informações que nos dará essa possibilidade ou não. Se for necessário, virá. Se não for necessário, não virá”, pontuou.

