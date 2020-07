Política Bolsonaro testa negativo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Esse foi o quarto teste feito por Bolsonaro desde a confirmação de que contraiu o novo coronavírus, em 7 de julho Foto: Isac Nóbrega/PR Esse foi o quarto teste feito por Bolsonaro desde a confirmação de que contraiu o novo coronavírus, em 7 de julho. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para o novo coronavírus. Ele fez o exame para detecção da doença na sexta-feira (24) e informou sobre o resultado neste sábado (25).

Esse foi o quarto teste feito por Bolsonaro desde a confirmação de que contraiu o novo coronavírus, em 7 de julho. Nos testes anteriores, o resultado havia dado positivo para Covid-19.

Depois de 17 dias despachando do Palácio da Alvorada por meio de videoconferência, o presidente poderá retomar atividades presenciais com outros membros do governo – oficialmente, ele não tem nenhuma agenda neste sábado.

A expectativa é que o presidente retome também uma agenda de viagens para o Nordeste nos próximos dias – Bolsonaro pretendia viajar ao Piauí ao lado do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, neste fim de semana, mas os repetidos testes positivos adiaram seus planos.

