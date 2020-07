Porto Alegre Teste de coronavírus é estendido a quem teve contato com caso positivo no trabalho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Quem preencher os critérios poderá procurar unidade de saúde para testagem Foto: Anselmo Cunha/PMPA Quem preencher os critérios poderá procurar unidade de saúde para testagem. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A oitava etapa do programa de testagem para diagnóstico de Covid-19 começou com a realização de testes em pessoas assintomáticas que trabalham com pessoas que testaram positivo para a doença. O anúncio foi feito em live pelo Facebook da Prefeitura de Porto Alegre, com a participação do secretário municipal adjunto da Saúde, Natan Katz.

Foram estabelecidos quatro critérios para que a pessoa seja testada na rede pública de saúde: ter ficado quatro horas ou mais no mesmo ambiente do colega diagnosticado com Covid-19; o paciente diagnosticado ter apresentado sintomas; o contato ter ocorrido em período de transmissão do vírus, ou seja, cinco dias antes e até 14 dias após o início dos sintomas; e o colega ter tido teste confirmatório por RT-PCR, por detecção de antígeno ou por detecção de anticorpo IgM positivo. Contato ocasional em áreas de uso comum, como cozinha, sanitário ou sala de reuniões, não é critério para a testagem.

Katz enfatiza que o teste está disponível a todos aqueles que trabalham no mesmo ambiente de caso confirmado de Covid-19. “A pessoa que preencher os critérios estabelecidos deve procurar uma unidade de saúde da atenção primária para fazer a solicitação, apresentando CPF do contato de trabalho com a doença e a data de início dos sintomas”, explica.

O secretário-adjunto frisa também que a pessoa sem sintomas que tiver tido contato no ambiente profissional com alguém diagnosticado com a Covid-19 só será afastada do trabalho depois do resultado do teste, se ele for positivo. Neste caso, o afastamento será por dez dias, a contar da data de coleta do exame.

Histórico

Katz apresentou o histórico do programa de testagem em Porto Alegre, iniciado no final de janeiro, quando foram detectados casos importados de Covid-19. De lá para cá, as etapas de testes incluíram pacientes hospitalizados e profissionais da saúde, em março; profissionais da segurança e residentes em ILPIs (instituições de longa permanência para idosos), em abril; todas as pessoas sintomáticas, em maio; e, no início de julho, também os familiares assintomáticos de pessoas com teste positivo para Covid-19.

Até 20 de julho, de acordo com dados mostrados por Katz, 32 mil testes PCR e testes rápidos foram realizados em Porto Alegre. Em 3 de julho, o número estava em 16 mil testagens. A prefeitura vai oferece 21 pontos de coleta de testes RT-PCR (laboratórios, tendas, unidades de saúde e Centro de Acolhimento e Isolamento Social – Cais) e 21 pontos de coleta de testes rápidos (Laboratório Central e conveniados).

