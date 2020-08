Bolsonaro teve uma longa conversa com Michel Temer no avião da Força Aérea Brasileira

O presidente Jair Bolsonaro se despediu de Michel Temer, na quarta-feira (12), depois de uma longa conversa, na porta do avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Não é a primeira vez que o ex-presidente vai para Beirute, a capital do Líbano. Inclusive, em Btaaboura – a aldeia de onde imigrou sua família – há uma rua batizada com seu nome. Na placa, estava escrito “Vice–Presidente Michel Temer”. Quando ele assumiu a vaga de Dilma, seus conterrâneos picharam o “vice”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Missão humanitária

Chefiada por Temer, a comitiva brasileira de ajuda ao Líbano chegou a Beirute nesta quinta-feira (13). A equipe é composta por 13 integrantes e levou alimentos, medicamentos e insumos básicos de saúde ao país do Oriente Médio em decorrência da grande explosão ocorrida na semana passada e que deixou mais de 160 mortos e mais de 4 mil feridos.

Após a tragédia, uma onda de protestos teve início no país, o que levou à renúncia do primeiro-ministro, Hassan Diab, e da equipe de governo.

Temer chefia a missão a convite do presidente Jair Bolsonaro. De origem libanesa, o ex-presidente disse ter ficado emocionado ao receber o convite.

“Sigo para lá com essa comissão integrada na convicção de que lá nós seremos muito bem recebidos e todos lá desejosos de que o Brasil possa exercitar não apenas essa função humanitária, mas, tendo em vista os vínculos tradicionais entre ambos os países, que também possa ajudar a solucionar os embates políticos, com autorização, naturalmente, das autoridades libanesas, mas que possamos dar a nossa colaboração para a pacificação interna daquele país’, declarou o ex-presidente.

Réu em duas ações da Operação Lava-Jato, o ex-presidente precisou de autorização da Justiça Federal do Rio para deixar o País.

A missão brasileira é composta por dois aviões da FAB, um com os integrantes da comitiva e outro carregado com seis toneladas de alimentos, medicamentos e insumos hospitalares, incluindo corticoides, antibióticos, 100 mil máscaras cirúrgicas e respiradores mecânicos.