Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro viajou, na manhã desta segunda-feira (27), para Santa Catarina, onde vai passar o Réveillon no litoral.

Bolsonaro desembarca em Navegantes e segue de helicóptero para o hotel Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, a 90 quilômetros de Navegantes e a 180 quilômetros de Florianópolis. Ele deve ficar no local até 4 de janeiro, quando retorna a Brasília.

Bolsonaro viajou com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, sua filha Laura, sua enteada Leticia Firmo, e familiares de Michelle. Os filhos do presidente também podem ir ao local, mas ainda não há confirmação.

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro vai à região. No recesso de Carnaval, por exemplo, ele ficou no mesmo hotel, em São Francisco do Sul. O local é um antigo quartel do Exército.

