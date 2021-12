Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal aumenta número de autuações neste feriadão de Natal nas rodovias gaúchas

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

O objetivo foi tornar o policiamento mais visível e conseguir um menor tempo de resposta às ocorrências Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

O feriadão de Natal foi marcado pelo aumento de 78% nos autos de infração aplicados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), totalizando 2.455 procedimentos, no Rio Grande do Sul. Houve ainda um incremento de 99% nos casos de ultrapassagem indevida que causam colisões frontais, com 501 ocorrências, além de 27% a mais nos flagrantes de motoristas embriagados, que somaram 93 condutores.

A PRF também registrou um crescimento de 190% no número de veículos fiscalizados, que totalizaram 4.365, no comparativo com o Natal de 2020. Entre a última quinta-feira (23) e o domingo passado (26), os policiais rodoviários federais reforçaram as rondas ostensivas, principalmente nos horários e locais de maior movimento.

O objetivo foi tornar o policiamento mais visível e conseguir um menor tempo de resposta às ocorrências. O foco foi as ações de combate ao crime e de fiscalização de trânsito, com operações concentradas nos trechos das estradas federais com maior índice de acidentalidade e risco de letalidade.

A PRF constatou ainda que os deslocamentos natalinos tiveram um movimento médio no fluxo de veículos nas rodovias federais gaúchas. Um total de 110 pessoas ficaram feridas entre os 57 acidentes de trânsito, o que representou um aumento de 61%, além de duas morreram no período. As ações de segurança resultaram também na prisão de 24 criminosos.

