Política Bolsonaro viaja nesta segunda-feira para passar o Ano-Novo em Guarujá, no litoral de São Paulo

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Presidente tem usado unidade militar no litoral paulista para períodos de descanso Foto: Carolina Antunes/PR Presidente tem usado unidade militar no litoral paulista para períodos de descanso. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta segunda-feira (28) para Guarujá, no litoral paulista, onde deverá passar a o feriado de Ano-Novo, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A programação inicial prevê o retorno do presidente no próximo dia 4.

Desde que assumiu a Presidência, em janeiro de 2019, Bolsonaro tem utilizado a instalação militar do Forte dos Andradas, em Guarujá, para períodos de descanso. A unidade do Exército é a última fortaleza construída no Brasil, inaugurada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial.

Em janeiro, Bolsonaro passou um período na cidade com a filha caçula, Laura. Ele também foi a Guarujá no carnaval e nos feriados de Nossa Senhora Aparecida e Finados.

Neste sábado (26), o presidente fez um passeio por pontos de comércio em Brasília. Esteve em uma casa lotérica, uma padaria, um clube no Setor Militar Urbano, uma papelaria e na chamada Rua das Motos.

Durante o passeio afirmou que não se preocupa com o atraso, em relação a outros países, do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. “Não dou bola para isso”, afirmou.

Guarujá

Sempre que vai a Guarujá, Bolsonaro costuma sair para fazer passeios pela cidade. Durante o feriado de Finados, por exemplo, deixou o Forte das Andradas para andar de moto. Tomou café em uma padaria e fez fotos com moradores. No feriado de Nossa Senhora Aparecida, o presidente passeou pela praia do Guaiúba. No local, cumprimentou apoiadores e fez dezenas de fotos com banhistas.

