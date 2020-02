Política Bolsonaro viaja para passar o carnaval em unidade do Exército no Guarujá

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Instalação militar do Forte dos Andradas, no litoral paulista, tem sido opção de Bolsonaro para feriados Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Instalação militar do Forte dos Andradas, no litoral paulista, tem sido opção de Bolsonaro para feriados (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro embarcou na tarde desta sexta-feira (21) para o Guarujá (SP) para passar o feriado de carnaval na base militar do Forte dos Andradas, na praia do Monduba. O retorno para Brasília está programado para terça-feira (25).

Bolsonaro deixou a residência oficial do Palácio da Alvorada por volta das 13h30min, acompanhado da filha Laura e do deputado Hélio Lopes (PSL-RJ). Antes de seguir para a Base Aérea de Brasília, conversou com apoiadores na portaria do Alvorada.

Desde que assumiu a Presidência, em janeiro de 2019, Bolsonaro tem utilizado a instalação militar do Forte dos Andradas, no Guarujá, para períodos de descanso. O Forte dos Andradas é a última fortaleza construída no Brasil, inaugurada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial.

No ano passado, Bolsonaro esteve no Guarujá nos feriados de Páscoa e da Proclamação da República. Na Páscoa, circulou de motocicleta pela cidade. Bolsonaro também foi ao Guarujá no mês passado, acompanhado da filha Laura. Na oportunidade, andou de moto aquática no Guarujá e em Praia Grande.

A semana do governo

O presidente viajou após uma semana na qual discutiu com ministros o texto da reforma administrativa (serviço público), que ainda não foi enviada para análise do Congresso Nacional, e autorizou o envio de homens das Forças Armadas para o Ceará, em razão do motim de policiais militares no estado.

Bolsonaro considera que a proposta de reforma administrativa está “madura” e tem explicado que as mudanças propostas pelo governo só afetarão novos servidores públicos.

