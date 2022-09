Política Bolsonaro visita a Expointer nesta sexta-feira

Por Marcello Campos | 1 de setembro de 2022

O presidente também visitou a feira no ano passado Foto: Alan Santos/PR Presidente esteve na edição de 2021 da feira em Esteio. (Foto: Alan Santos/Arquivo PR) Foto: Alan Santos/PR

Em sua primeira viagem ao Rio Grande do Sul como candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) visita nesta sexta-feira (2) a 45ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). A chegada ao local – provavelmente de helicóptero – está programada para a manhã.

Na agenda consta a sua presença na plateia do Desfile dos Animais Grandes Campeões, uma das principais atrações da feira, que prossegue até domingo (4). Com duração aproximada de uma hora e meia, o evento começará às 10h na Pista Central. Durante a visita, Bolsonaro também deve percorrer o parque e almoçar com representantes do agronegócio.

O chefe do Executivo federal compareceu à edição da Expointer do ano passado, realizada de forma híbrida (atividades presenciais e virtuais) por causa das restrições de atividades pela pandemia de coronavírus. Na ocasião, ele posou para fotos com apoiadores.

Já neste sábado (3), ele participará de um evento promovido por grupos evangélicos nos pavilhões da Fenac em Novo Hamburgo (Vale do Sinos), cidade que ainda não recebeu sua visita como presidente da República. Ao seu lado estará a primeira-dama Michele Bolsonaro.

Simone Tebet

Nesta quinta-feira (1º), foi a vez de outro postulante ao Palácio do Planalto circular pela Expointer: a senadora Simone Tebet (MDB). Ao seu lado estava o correligionário Gabriel Souza, postulante a vice-governador do Rio Grande do Sul na chapa encabeçada por Eduardo Leite (PSDB), também presente.

A visita foi realizada à tarde, após compromissos políticos em Porto Alegre durante a manhã. Ela voltou a defender sua candidatura como uma alternativa à polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lideram as pesquisas junto ao eleitorado. “Eu represento o verdeiro voto útil”, declarou a repórteres.

Também ligada ao agronegócio (é ruralista no Mato Grosso do Sul), a parlamentar esteve nos estandes da Federação da Agricultura no Rio Grande do Sul (Farsul) e da Federação das Associações de Municípios gaúchos (Famurs), aproveitando para conversar com dirigentes das entidades.

“O campo é sinônimo de riqueza, de comida mais barata na mesa e de emprego para o trabalhador”, frisou, antes de retornar a Porto Alegre, a fim de embarcar para São Paulo. “Meio ambiente e agronegócio caminham juntos e temos que fortalecer o agronegócio com um Plano Safra plurianual.”

(Marcello Campos)

