Por Marcelo Warth | 19 de junho de 2023

Ex-presidente desembarca no aeroporto Salgado Filho no fim da manhã de quinta-feira Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Ex-presidente desembarca no aeroporto Salgado Filho no fim da manhã de quinta-feira. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viaja a Porto Alegre nesta semana. Ele desembarca no aeroporto Salgado Filho no fim da manhã de quinta-feira (22).

No mesmo dia, está prevista uma visita de Bolsonaro à Transposul, maior feira de transporte e logística da Região Sul do País, no Centro de Eventos da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul).

Na sexta-feira (23), o ex-presidente participará de um encontro do PL gaúcho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na semana passada, o presidente do partido no Estado, deputado federal Giovani Cherini, se reuniu com Bolsonaro.

“Hoje foi o dia de reencontrar o nosso querido presidente Bolsonaro para tratarmos de assuntos do interesse do Rio Grande do Sul e alinharmos sua visita ao Estado para o encontro do PL-RS, no dia 23. Estamos juntos, presidente!”, afirmou Cherini nas redes sociais na ocasião.

2023-06-19