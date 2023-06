Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre determina obras emergenciais em escolas e criação da Diretoria de Logística na Secretaria de Educação

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, determinou a aplicação de R$ 8 milhões em obras emergenciais nas escolas municipais, o fechamento de dois depósitos onde estavam armazenados milhares de livros e equipamentos eletrônicos sem uso e a criação da Diretoria de Logística na Secretaria Municipal de Educação.

As decisões estão incluídas no relatório preliminar do Comitê Gestor Operacional sobre a destinação de materiais e equipamentos adquiridos recentemente pela pasta, de acordo com informações divulgadas na manhã desta segunda-feira (19) pela prefeitura.

Coordenado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes – atual secretário interino da Educação –, o grupo vistoriou as 98 escolas próprias da rede municipal, entre os dias 12 e 15 de junho. Dez equipes, cada uma com três servidores vinculados às secretarias de Educação e de Gestão de Projetos e aos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, identificaram as principais demandas e entraves de infraestrutura das instituições de ensino.

“Os equipamentos tecnológicos são essenciais para a transformação que já é realidade na rotina de muitas escolas em que os alunos aprendem nas telas interativas e nos Chromebooks. Começamos um trabalho de fôlego para organizar a logística dessa destinação, com eficácia para chegar nas mãos dos estudantes e professores. O relatório preliminar norteou as primeiras providências e, agora, as equipes seguem os levantamentos para identificar o que já está em operação e as necessidades específicas de cada escola para efetivo funcionamento dos equipamentos e materiais adquiridos”, afirmou Melo.

O relatório preliminar aponta ainda outras providências adotadas a partir das vistorias, como a transferência de materiais para depósitos adequados, substituição de computadores de trabalho das áreas administrativas das escolas, destinação de materiais esportivos e leilão de inservíveis.

Plano para reparos emergenciais em escolas

Conforme a prefeitura, como a prioridade é fornecer estrutura para que itens como Chromebooks e aparelhos de ar-condicionado possam ser usados o mais rapidamente possível, serão destinados R$ 8 milhões para adequações na infraestrutura escolar.

Do total, R$ 1,6 milhão serão aplicados imediatamente em reformas da rede elétrica, que permitirão a instalação e o uso de aparelhos eletrônicos. Além disso, R$ 400 mil serão usados para consertos em reservatórios de água de 10 escolas. Esse investimento de R$ 2 milhões é proveniente de contrapartidas de obras privadas. Os reparos devem iniciar nos próximos dias.

Outros R$ 6 milhões serão aplicados em curto prazo, por meio de contrato emergencial, para reparos hidráulicos, consertos em telhados e outros reservatórios. O edital será publicado em julho.

Depósitos

Os prédios das ruas Olavo Bilac, pertencente à prefeitura, e Voluntários da Pátria, alugado, serão fechados para recebimento de novos produtos e armazenamento de equipamentos úteis. As unidades abrigarão apenas objetos inservíveis (mesas e cadeiras sem condições de uso, por exemplo), que estão sendo retirados das escolas e serão leiloados.

Produtos em bom estado que estavam nesses dois locais foram levados a outros prédios da gestão municipal com melhores condições estruturais. Os equipamentos de tecnologia em estoque foram para o depósito da rua La Plata e para a sede da Procempa, enquanto livros, materiais esportivos e outros itens estão sendo transferidos para depósitos da Secretaria de Serviços Urbanos.

Paralelamente, a licitação para reforma do depósito Olavo Bilac será aberta em 30 de junho e tem valor estimado de R$ 1,2 milhão. Depois de concluídas as obras, o espaço voltará a abrigar itens e materiais da Secretaria de Educação.

Diretoria de Logística

Com o objetivo de fazer gestão estratégica e reorganizar a distribuição de materiais, a Secretaria de Educação passará a contar com uma diretoria específica para questões logísticas. O decreto com a criação do órgão foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira.

Computadores

Computadores antigos, atualmente em uso nas coordenações, secretarias e áreas pedagógicas, administrativas e de recursos humanos das escolas, serão substituídos. A troca de 647 equipamentos deve começar até a primeira semana de julho. Outros 1,5 mil computadores novos serão instalados após a conclusão das substituições e adequações elétricas.

Chromebooks e carregadores

Dos 25 mil computadores portáteis adquiridos, 22.024 já foram distribuídos para as escolas, o que representa 88% do total – 21 mil são destinados para alunos e 4 mil para professores. Dos 2.976 aparelhos remanescentes (767 estão na sede da Procempa e 2.209 estão no depósito da rua La Plata), 1.187 permanecerão em estoque para a reposição e nova escola. Os demais 1.789 serão destinados a professores que ainda não retiraram e a alunos nas escolas. A prefeitura divulgou novo chamado para que docentes retirem os equipamentos. As novas entregas ocorrem até 21 de junho, na sede da Procempa.

O comitê apurou que, das 850 estações de recargas de Chromebooks compradas, 671 já foram entregues às escolas (78,9% do total). Cada uma tem capacidade de carregar até 36 computadores simultaneamente. A distribuição de outras 179 unidades ocorrerá à medida em que adequações elétricas forem sanadas.

Telas interativas e mesas digitais

Nas vistorias, também foi constatado que das 188 telas interativas adquiridas, 178 já foram distribuídas para as escolas (94,7% do total). As 10 restantes seguem guardadas para eventuais reposições necessárias. Em relação às 400 mesas digitais interativas adquiridas recentemente pela Secretaria de Educação, 381 foram distribuídas para as escolas (95% do total). Restam apenas 19 em estoque, guardadas para eventuais reposições necessárias.

Materiais esportivos e de lazer

O comitê dará início, em até 10 dias, à entrega de materiais esportivos, como bolas, raquetes e jogos de tabuleiro, e à instalação de tabelas de basquete, parquinhos, mesas de pingue-pongue e outros equipamentos nas escolas. Os itens, então acondicionados no depósito da Voluntários da Pátria, estão sendo transferidos para a Secretaria de Serviços Urbanos.

Impressoras

Em até 10 dias, a Procempa iniciará a instalação das impressoras locadas pela Secretaria de Educação. Dos 138 equipamentos, 15 estão em operação. O cronograma deverá acompanhar as adequações elétricas nas escolas, necessárias à operação das impressoras.

Livros didáticos

Parte do acervo didático está previsto para ser utilizado em 2024. Os livros ainda não distribuídos estão armazenados na Secretaria de Serviços Urbanos. O comitê segue apurando as informações e apresentará os detalhes em novo relatório.

Auditoria

Além das medidas encaminhadas pelo comitê gestor, uma auditoria especial sobre o tema foi aberta no início do mês e está em andamento, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, com prazo máximo de 60 dias.

