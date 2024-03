Agro Bolsonaro visita a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Na feira, o ex-presidente se reúne com representantes do agronegócio Foto: Reprodução de vídeo Na feira, o ex-presidente se reúne com representantes do agronegócio. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) visita nesta terça-feira (5) a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, na região do Alto Jacuí. O evento, aberto oficialmente na segunda-feira (4), é uma das maiores feiras do agronegócio internacional.

Bolsonaro desembarca às 14h no aeroporto de Passo Fundo e depois segue para o evento. Na Expodireto, a partir das 15h, ele deve caminhar pela feira e se reunir com representantes do agronegócio. Depois, participa de um jantar com lideranças do setor.

“Estaremos participando de uma das maiores feiras do agro, a Expodireto. Caso possível, compareça. É por nós, é pela nossa pátria, é pelo nosso Brasil”, disse o ex-presidente em um vídeo publicado nas redes sociais.

