Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Em viagem oficial, presidente, primeira dama e comitiva passaram por Emirados Árabes, Bahrein e Catar Foto: Alan Santos/PR Em viagem oficial, presidente, primeira dama e comitiva passaram por Emirados Árabes, Bahrein e Catar. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro volta do Oriente Médio nesta quinta-feira (18) após uma viagem de cinco dias por três países. Ele viajou na última sexta-feira (12). A primeira parada da agenda oficial foi em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde acontece a Expo Dubai 2020.

No sábado (13), Bolsonaro almoçou com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan e realizou uma sessão de assinaturas de atos internacionais.

Ainda em Dubai, Bolsonaro se encontrou também com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O presidente disse que conversou sobre negócios do setor da agricultura.

“Trocamos algumas impressões e agora os nossos ministros vão travar um diálogo com seus homólogos aqui. É um trabalho que a gente faz como se fosse um cartão de visitas. Os interesses existem em ambas as partes. A agricultura é muito importante para eles, inteligência artificial e defesa, eles têm interesse em nosso C 390 [Avião para transporte tático/logístico e reabastecimento em voo, desenvolvido e fabricado pela Embraer], educacional, alguns acordos assinados também. Estamos começando em Dubai, a meu entender, com o pé direito”, comentou o presidente.

Na segunda-feira (15), Bolsonaro abriu o seminário “Invest in Brazil Forum” da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Participaram também os ministros Tarcisio de Freitas (Infraestrutura), Carlos França (Relações Exteriores), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Tereza Cristina (Agricultura), Paulo Guedes (Economia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Defesa) e Gilson Machado (Turismo).

