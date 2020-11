Política Bolsonaro vota em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Presidente chegou por volta das 10h35min deste domingo na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar Foto: Cristina Boeckel/G1 Presidente chegou por volta das 10h35 na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar. Ao deixar a zona eleitoral, tirou a máscara para falar com eleitores e com a imprensa. (Foto: Cristina Boeckel/G1) Foto: Cristina Boeckel/G1

O presidente Jair Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele chegou por volta das 10h35min deste domingo (29) no local.

O chefe do Executivo estava acompanhado por uma comitiva e usava máscara, como determinam as medidas sanitárias em vigor na capital fluminense. Apoiadores do presidente o aguardavam na escola. Ele cumprimentou e tirou fotos com a população.

Após votar e deixar a zona eleitoral, Bolsonaro tirou a máscara para falar com eleitores e com a imprensa.

