Porto Alegre Eleitores são surpreendidos com mudança de local de votação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Ao baixar o e-Título no celular, é possível conferir o local de votação por meio do aplicativo. Basta acessar o aplicativo e clicar em "Onde votar".

Um grupo de eleitores foi surpreendido ao tentar votar, na manhã deste domingo (29), em um colégio na Zona Leste de Porto Alegre. A Escola Estadual Doutor Martins Costa Júnior, no bairro São José, é um dos locais de votação que foram alterados no Rio Grande do Sul.

Um cartaz no portão da escola e uma faixa atrás da grade informavam sobre a mudança. Quem estava acostumado a votar ali, ao chegar, descobria que teria que ir até o campus da PUCRS para participar das eleições.

É possível conferir o local de votação por meio do aplicativo e-Título. Basta clicar em “Onde votar”. Caso tenha ocorrido alguma alteração, você visualizará uma mensagem: “Atenção! Seu local de votação mudou. Nesse pleito você votará em um local diferente”. Clicando em “Ver novo local”, é possível descobrir o local atual.

