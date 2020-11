Rio Grande do Sul Por falta de luz, urnas funcionam com baterias em Pelotas, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Por conta da chuva que caiu na madrugada, alguns locais de votação ficaram sem energia elétrica Foto: José Cruz/Agência Brasil Por conta da chuva que caiu na madrugada, alguns locais de votação ficaram sem energia elétrica. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Alguns locais de votação ficaram sem energia elétrica em Pelotas, no Sul do Estado, por conta do temporal que caiu na madrugada deste domingo (29).

Com isto, o pleito segue nesta manhã com as urnas funcionando com baterias que devem ser trocadas a cada quatro horas. Um desses locais é o Ginásio do Paulista no centro que tem nove locais de votação.

Até as 9h, quatro urnas tinham sido trocadas na 60ª zona eleitoral, a maior da cidade, onde votam 106 mil eleitores. Dez mesários faltaram em 277 mesas eleitorais.

