Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Maratona NB 42K é destaque esportivo do fim de semana em Porto Alegre Foto: Pedro Piegas/PMPA Maratona NB 42K é destaque esportivo do fim de semana em Porto Alegre (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A partir das 6h da manhã deste domingo (28) ocorre a Maratona NB 42K, destaque esportivo do fim de semana em Porto Alegre. Com largada no Parque Farroupilha, o evento também oferece distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros. A atividade conta com o apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Smelj (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude).

A largada será no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção e a chegada, no Golden Lake, na avenida Diário de Notícias. Nos demais percursos, largada e chegada serão no Golden Lake.

O evento é realizado pela marca New Balance.

