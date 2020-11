Política Bolsonaro vota na Vila Militar, no Rio de Janeiro

15 de novembro de 2020

Ao deixar a seção, Bolsonaro falou com alguns eleitores Foto: Henrique Coelho/G1 Rio Ao deixar a seção, Bolsonaro falou com alguns eleitores. (Foto: Henrique Coelho/G1 Rio) Foto: Henrique Coelho/G1 Rio

O presidente Jair Bolsonaro chegou para votar às 10h07 deste domingo (15) na Escola municipal Rosa da Fonseca, na Praça Marechal Hermes, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele saiu do carro já com a máscara no rosto e cumprimentou um grupo de nove eleitores.

Em seguida, dirigiu-se à zona eleitoral para votar. Na saída, ainda tirou fotos com duas pessoas. O presidente não falou com a imprensa e deixou o local dez minutos depois de chegar para votar. O presidente almoçará na Vila Militar.

