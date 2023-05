Política Bom humor e ironia presentes em declarações e respostas do titular do Ministério da Justiça contribuem para seu desempenho nas plataformas digitais

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Desde 1º de janeiro, o ministro da Justiça também é o responsável pelo maior volume de interações nas redes sociais. Foto: Pedro França/Agência Brasil Desde 1º de janeiro, o ministro da Justiça também é o responsável pelo maior volume de interações nas redes sociais. (Foto: Pedro França/Agência Brasil) Foto: Pedro França/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Flávio Dino, ministro da Justiça, é o dono do maior engajamento nas redes entre todos os ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dino ganhou protagonismo desde os primeiros momentos do novo governo, com os atos do dia 8 de janeiro, pauta que rendeu convites de opositores para participar de audiências em comissões do Congresso Nacional. Os embates diretos contra adversários, porém, em especial quando têm como alvo parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, vêm viralizando com frequência nas plataformas digitais, onde o estilo bem-humorado e repleto de pérolas do ministro costumar atingir um amplo alcance.

No terceiro mandato de Lula, comparando as contas oficiais de todos os ministros em exercício no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok, Flávio Dino é o com maior capacidade de pautar o debate digital. A conclusão é de um levantamento de uma empresa de análise de redes. As redes do ministro da Justiça e Segurança Pública têm participação que á mais de duas vezes superior à do segundo colocado (Paulo Pimenta, titular da Secom) em pontos percentuais. Na sequência aparecem os ministros Simone Tebet (Planejamento), Camilo Santana (Educação) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

Dino concentra quase 21% do total de tração dos ministros, métrica que mede a capacidade de um ator movimentar as redes sociais em comparação com outros. O método avalia interações orgânicas e atribui pesos a elas e às redes em uso para analisar o desempenho de um determinado grupo. Pimenta 8,69%, e Tebet, 8%.

Desde 1º de janeiro, data de sua posse, o ministro da Justiça também é o responsável pelo maior volume de interações. Foram 10,7 milhões em 1,4 mil publicações. Novamente, o volume é mais que o dobro do segundo colocado, Paulo Pimenta, que somou 5 milhões de interações em 4,4 mil mensagens publicadas. Dino figurou mais uma vez entre os termos mais comentados da rede social Twitter nesta terça-feira (09) após discussão com parlamentares na Comissão de Segurança Pública do Senado. Durante a sessão, o senador Marcos do Val (Podemos–ES) chegou a dizer que irá pedir o afastamento e a prisão do ministro da Justiça. Diante das afirmações, Dino reagiu:

“Não precisa o senhor ir para porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? O Homem-Aranha?” disse o ministro.

Conforme o site oficial do senador, ele já ofereceu cursos para agentes da Swat, Nasa, FBI, Navy Seals e Vaticano. Marcos do Val é um militar do Exército Brasileiro que tornou-se famoso como instrutor de agentes de segurança pública e privada.

Na mesma audiência pública, convocada pelo senador Magno Malta (PL-ES), o ex-juiz Sergio Moro (União-PR) questionou Dino sobre uma suposta falta de estratégia do governo Lula para combater o crime organizado. Dino respondeu a Moro com indireta às sentenças que ele proferiu na Lava-Jato e foram reformadas pelo STF:

“Eu vim aqui como ministro para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, dizer que eu posso ser preso, isso é respeito? (…) Eu sou uma pessoa honesta, sou ficha limpa, fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público, nunca tive sentença anulada. (…) Quem tem honra age assim, eu repilo veemente qualquer ofensa à minha honra. Quem tem honra, defende”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bom-humor-e-ironia-presentes-em-declaracoes-e-respostas-do-titular-do-ministerio-da-justica-contribuem-para-seu-desempenho-nas-plataformas-digitais/

Bom humor e ironia presentes em declarações e respostas do titular do Ministério da Justiça contribuem para seu desempenho nas plataformas digitais

2023-05-10