Rio Grande do Sul Governador gaúcho conhece serviços públicos em Nova York e articula parcerias no setor de tecnologia e inovação

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Leite propôs estreitar relações para qualificar serviços e políticas públicas no Rio Grande do Sul Foto: O Sul Governo pretende qualificar serviços e políticas públicas no Estado. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: O Sul

Nessa quarta-feira (10), terceiro dia da missão do governo do Rio Grande do Sul em Nova York, nos Estados Unidos, o principal foco da comitiva estadual liderada pelo governador Eduardo Leite foi estreitar relações para qualificar serviços e políticas públicas no Estado a fim de ampliar e aprofundar o leque de parcerias com empresas, hubs de tecnologia e universidades.

O primeiro compromisso do dia foi reunião com uma empresa que tem como principal especialidade o gerenciamento de bancos de dados. Durante o encontro, foram discutidas alternativas que a empresa pode oferecer ao governo para modernizar o armazenamento de informações referentes ao poder público, além de possíveis parcerias para qualificação de mão de obra.

“O governo tem muitos dados, desde os que se referem às escolas, à abertura de empresas e negócios até os de segurança pública, por exemplo. Nós precisamos criar as condições para utilizar esses dados como subsídios para as políticas públicas”, explicou o governador. “Há soluções sendo desenvolvidas por essas empresas que podemos incorporar na nossa atividade de governo, respeitando a legislação e a segurança dos dados.”

O governador Eduardo Leite e uma parte da comitiva foram conhecer a Cornell Tech, instituto de tecnologia da Universidade Cornell. No encontro, os representantes da instituição de ensino apresentaram o trabalho desenvolvido no campus, construído a partir de uma parceria com a prefeitura de Nova York, que forneceu a área.

Explicaram, ainda, as metodologias de ensino e desenvolvimento de alunos e pesquisas, com foco direcionado à aplicação do conhecimento científico no mercado de trabalho e na criação de startups. Com a universidade, o objetivo do governo é discutir parcerias para intercâmbio de estudantes e compartilhamento de metodologias de aprendizado.

No fim da tarde, a comitiva foi recebida pelos executivos de uma incubadora que está entre os dez principais hubs de tecnologia e inovação de Nova York. O governador apresentou os principais potenciais do Estado na área de inovação e visitou o lugar, que tem soluções de tecnologia para diversas áreas, como mobilidade urbana, saúde, educação e comunicações.

2023-05-10