Dicas de O Sul Bom Princípio é palco da 20ª edição da Festa Nacional do Moranguinho

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Rainha Julia Nicoli Reichert e as princesas Cris Helen Vogel e Carolina Rockenbach Schneider são as soberanas do evento Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação Rainha Julia Nicoli Reichert e as princesas Cris Helen Vogel e Carolina Rockenbach Schneider são as soberanas do evento. (Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação) Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com uma programação diversificada, repleta de atrações culturais e entretenimento para todas as idades, a 20ª edição da Festa Nacional do Moranguinho está sendo realizada em Bom Princípio, no Vale do Rio Caí.

O tradicional evento iniciou na quarta-feira (6) e prossegue até o dia 24 deste mês, no Parque Municipal. O tema desta edição é “Uma festa, muitas histórias”. Entre os destaques, além da gastronomia baseada no morango, estão mostras culturais, festival de orquestras, parque de diversões, feira multissetorial, agricultura familiar, shows musicais nacionais, apresentações teatrais, literatura, bandinhas típicas e espetáculos de teatro de bonecos.

Uma das novidades deste ano é o Trenzinho Moranguito, um passeio de trem pela cidade que oferece aos visitantes uma visão panorâmica dos encantos locais. A Festa Nacional do Moranguinho também conta com seminários com foco em temas relevantes ao agronegócio.

“A Festa Nacional do Moranguinho é um evento para toda a família. Estamos muito felizes em poder comemorar junto com o público e visitantes essa 20ª edição, que promete ser muito especial”, destacou André Kercher, presidente do evento.

Shows nacionais

Um dos pontos altos da festa são os shows nacionais que acontecem na Arena de Shows. Os ingressos para essas apresentações são vendidos separadamente e podem ser adquiridos no site www.blueticket.com.br, nas lojas Benoit e na prefeitura de Bom Princípio. Os valores variam de acordo com os lotes disponíveis. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita para o parque e para a Arena de Shows.

A programação da festa pode ser conferida no site www.festadomoranguinho.com.br, no Instagram @festanacionaldomoranguinho e no Facebook Festa Nacional do Moranguinho.

2023-09-08