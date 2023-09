Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias disponibiliza praças de pedágio para doações às vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Motoristas que circulam pelas rodovias administradas pela estatal podem fazer as doações diretamente nas cabines dos pedágios Foto: Edivan Rosa/EGR Motoristas que circulam pelas rodovias administradas pela estatal podem fazer as doações diretamente nas cabines dos pedágios. (Foto: Edivan Rosa/EGR) Foto: Edivan Rosa/EGR

Com o intuito de prestar solidariedade às famílias atingidas pela maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul, a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) promove a arrecadação de donativos nas suas dez praças de pedágio.

Os motoristas que circulam pelas rodovias administradas pela estatal podem fazer as doações diretamente nas cabines dos pedágios, junto aos operadores da EGR. Os itens arrecadados serão entregues aos núcleos regionais da Defesa Civil.

“Imediatamente, colocamos todas as nossas praças de pedágio à disposição da população para que possamos arrecadar o máximo de itens possíveis, visando beneficiar as famílias que estão desabrigadas. Infelizmente, muitos gaúchos perderam parentes, amigos e conhecidos em decorrência das enchentes. Por isso, nesse momento, exercer a solidariedade é um dever que precisa contar com a participação de todos que puderem”, disse o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia.

O que doar

– Itens de higiene pessoal: papel higiênico, fraldas, pasta e escova de dente, sabonete, xampu, absorventes e roupa íntima

– Itens de limpeza: vassouras, rodos, pás, panos e produtos de limpeza

– Itens de cama: cobertores, travesseiros e cobertas

– Itens de mesa: talheres e copos descartáveis

– Itens para animais: ração

Onde doar?

As doações podem ser feitas nas dez praças de pedágio localizadas em:

– Boa Vista do Sul: RSC-453 (Km 78,9), trecho Estrela-Garibaldi

– Campo Bom: ERS-239 (Km 19), trecho Estância Velha-Sapiranga

– Coxilha: ERS-135 (Km 18,3), trecho Passo Fundo-Erechim

– Cruzeiro do Sul: RSC-453 (Km 18,9), trecho Lajeado-Venâncio Aires

– Encantado: ERS-130 (Km 93,9), trecho Lajeado-Guaporé.

– Gramado: ERS-235 (Km 27,5), trecho Gramado-Nova Petrópolis

– Santo Antônio da Patrulha: ERS-474 (Km 20), trecho até Rolante

– São Francisco de Paula: ERS-235 (Km 52,9), trecho Gramado-São Francisco de Paula

– Três Coroas: ERS-115 (Km 23,6), trecho Gramado-Taquara

– Viamão: ERS-040 (Km 19,5), trecho Viamão-Pinhal

