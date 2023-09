Rio Grande do Sul Mais chuvas intensas estão previstas para os próximos dias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Temporais dos últimos dias castigaram o Rio Grande do Sul, principalmente o Vale do Taquari. Na foto, o município de Muçum Foto: Reprodução/Twitter Temporais dos últimos dias castigaram o Rio Grande do Sul, principalmente o Vale do Taquari. Na foto, o município de Muçum. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Mais chuvas intensas estão previstas para ocorrer nos próximos dias no Rio Grande do Sul, segundo um boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (8) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Até este (9), o deslocamento de uma área de baixa pressão e uma frente fria mantêm a nebulosidade e a chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados e altos volumes de precipitação acumulados, principalmente no Norte e na Metade Sul.

No (10), a chuva dá uma pequena trégua. O ingresso de ar seco e frio deixa o tempo firme, com temperaturas amenas em todo o Estado. Já entre (11) e -feira (13), a presença de uma nova área de baixa pressão mantém a nebulosidade e a chuva, com risco de temporais isolados na maioria das regiões, principalmente na Campanha e na Região Sul.

As autoridades e a população gaúchas seguem mobilizadas para resgatar e ajudar as vítimas dos temporais que atingiram o Estado nos últimos dias, deixando mais de 40 mortos e milhares de desabrigados e desalojados.

Porto Alegre

Neste sábado, a previsão do tempo para a Capital gaúcha é de chuva pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva no decorrer do dia, conforme a Climatempo. As temperaturas ficam entre 10°C e 17°C. No domingo, após névoa ao amanhecer, o sol aparece com algumas nuvens. Os termômetros devem marcar entre 12°C e 23°C.

A chuva deve retornar a Porto Alegre na noite de segunda. Durante o dia, haverá grande amplitude térmica, com mínima de 15°C e máxima de 31°C. Na terça (12), estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 17°C e máxima de 24°C.

