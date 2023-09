Grêmio Grêmio quer renovação de contrato com o técnico Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na última semana, o treinador completou um ano na frente do clube gaúcho Foto: Reprodução/Instagram Na última semana, o treinador completou um ano na frente do clube gaúcho (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pensando na temporada de 2024, o Grêmio quer permanecer com o seu comando técnico atual. O contrato com o técnico Renato Portaluppi vai até o final de 2023. A direção gremista quer permanecer com o treinador pelos trabalho que vem sendo realizado desde o seu retorno, no setembro do ano passado.

Desde a sua volta, o treinador ajudou o clube gaúcho a voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Além disso, Renato foi campeão da Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho. Em parâmetro nacional, o treinador chegou com o clube nas semifinais da Copa do Brasil e, agora, está em terceiro lugar no Brasileirão.

Atualmente, briga pelo G-4 do Brasileirão, com Botafogo, Palmeiras e Flamengo e está na terceira colocação. Desse feito, o treinador vem vivendo um momento mais autoral do que as suas últimas passagens. Portaluppi já utilizou pelo menos três esquemas diferentes: 4-2-3-1; outro esquema com três zagueiros e voltou novamente para o primeiro esquema.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-quer-renovacao-de-contrato-com-o-tecnico-renato-portaluppi/

Grêmio quer renovação de contrato com o técnico Renato Portaluppi

2023-09-08