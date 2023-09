Inter “Já estou recuperado, 100%”, diz Dalbert em sua apresentação pelo Inter

O Inter apresentou o seu no reforço para o final da temporada de 2023. O lateral-esquerdo Dalbert recebeu a camisa 29 e deu suas primeiras palavras como jogador do clube gaúcho. Segundo o vice de futebol, Felipe Becker, a contratação do atleta foi uma oportunidade de mercado.

Dalbert está há mais de um ano sem entrar em campo. O jogador sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo. Durante a entrevista coletiva, o lateral foi perguntado sobre a lesão e destacou que atualmente está 100%.

“Me sinto muito bem fisicamente, já estou recuperado, 100%. Estava apto a jogar fevereiro, março, não joguei por outras situações. Mas sempre trabalhei, quando acabou meu contrato sempre trabalhei. Hoje me sinto bem, meu joelho está recuperado, se o treinador precisar estarei pronto”, disse Dalbert.

O jogador colorado se colocou à disposição do técnico Eduardo Coudet, embora tenha falado pouco com o argentino até o momento. Com características ofensivas, o jogador contou que já ter atuou até como meia-atacante, mas que melhorou a parte defensiva no futebol italiano.

“Ainda não tive uma conversa com o treinador, tive pouco contato porque estava fazendo alguns testes. Vamos ter essa conversa, sobre jogar, independente das funções que ele queira, vai depender dele. Vou fazer meu melhor, meus companheiros vou respeitar e buscar meu espaço “, disse o lateral.

