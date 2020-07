Acontece Bom Princípio realiza doações nesse momento de pandemia do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Já foram beneficiados mais de oito mil profissionais da área da saúde. (Foto: Divulgação/ Anne Caroline Kunzler)

A Bom Princípio Alimentos procurou uma forma de se conectar com os profissionais da saúde que seguem trabalhando na linha de frente no combate do novo coronavírus. Pensando nisso, a empresa resolveu levar boas emoções, em forma de potes de doces para esses trabalhadores.

A ação nomeada de “Sabores das Emoções”, já entregou mais de 1,6 toneladas de alimentos, beneficiando mais de oito mil trabalhadores. “Foi uma forma de levar os sentimentos dos nossos colaboradores como uma forma de se conectar com esses profissionais”, explicou o gerente de Marketing da Bom Princípio, Marcelo Carvalho.

Já foram contemplados os Hospitais Santa Casa, Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Clínicas, em Porto Alegre e o Banco de Alimentos. No interior, já foram beneficiados o Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Princípio, o Hospital Bruno Born, em Lajeado. E ainda o Hospital Unimed, de Caxias do Sul e o Hospital Montenegro.

Desde a chegada da Covid-19, a Bom Princípio passou por diversas adequações para garantir segurança aos trabalhadores da marca durante a execução das atividades. Além disso, o mercado também passou por alterações. “Ele foi estudado como iria se movimentar e como poderia continuar atendendo bem os nossos consumidores”, disse Carvalho.

Apesar da crise atual, com o crescimento dos índices de desemprego, a Bom Princípio está crescendo. Nas últimas semanas a empresa contratou mais 15 profissionais. Atualmente, já são mais de 200 trabalhadores atuando na empresa.

“Vamos continuar desenvolvendo o máximo possível do nosso trabalho para gerar mais empregos, tanto diretamente com os nossos colaboradores, como também para as famílias que nos atendem, como os produtores rurais que nos ajudam com os legumes, frutas e verduras”, comentou o gerente de Marketing.

Linha Sabores das Emoções

Os produtos foram lançados no primeiro semestre de 2020. A nova linha tem como propósito ligar todos os sentimentos que os colaboradores da Bom Princípio colocam nos produtos que fazem. Os rótulos reproduzem o amor, gratidão, felicidade, alegria e coragem a quem recebe.

“É uma linha que estamos colocando no mercado e procurando fazer com que ela chegue nos estabelecimentos daqui do Rio Grande do Sul, e também já estamos subindo o Brasil, já temos produtos chegando em São Paulo. Isso faz com que a Bom Princípio consiga levar os sentimentos dos gaúchos para todo o Brasil”, revelou Carvalho.

Trajetória da Bom Princípio

– 1996: começou suas atividades, no município gaúcho de Bom Princípio, situado no Vale do Caí. Como uma empresa genuinamente familiar, produziu inicialmente doces de frutas, voltados ao mercado regional.

– 2009: a Bom Princípio Alimentos mudou-se para a cidade de Tupandi-RS, num novo parque industrial de espaços amplos e modernos abrangendo uma área de mais de 7 mil metros quadrados, projetado para suprir atuais demandas de produção e com capacidade para futuras expansões.

– 2015: A Bom Princípio Alimentos amplia seu portfólio e durante a Feira AGAS 2015 e lança o Doce de Leite Zero Lactose 400g. No mesmo ano, apresentou Pepinos em Conserva com 50% de redução de sódio comparado ao tradicional.

– 2016: A Bom Princípio Alimentos completa 20 anos dedicados à produção de alimentos saborosos e saudáveis. Além disso, a Bom Princípio Alimentos estreou na Feira Apas 2016.

– 2017: Estreia da Bom Princípio Alimentos na feira FIPAN 2017.

No site da Bom Princípio você encontra todos os produtos da marca, assim como uma série de receitas. Acesse o site e confira os lançamentos.

