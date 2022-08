Mundo Bombardeio da Rússia perto de usina nuclear na Ucrânia deixa 12 feridos

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Ataque atingiu prédios e casas em Voznesenk, a 20 quilômetros da usina nuclear de Pivdennoukrainsk, a segunda mais poderosa do país Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Pelo menos 12 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas neste sábado (20), após um bombardeio russo em Voznesenk, não muito longe de uma usina nuclear na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, segundo um novo balanço da Promotoria ucraniana.

“De acordo com informações provisórias, doze pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas. Duas crianças estão em estado grave”, disse a promotoria no Telegram. Horas antes, o governador regional Vitali Kim havia relatado nove feridos.

Voznesensk, com cerca de 30 mil habitantes, fica a aproximadamente 20 quilômetros da usina nuclear de Pivdennoukrainsk, a segunda mais poderosa da Ucrânia, que possui um total de quatro usinas atômicas. O bombardeio atingiu um prédio residencial e várias casas, especificou o serviço estatal para situações de emergência no Facebook.

A região de Mykolaiv, que sofre regularmente com violentos bombardeios russos, faz fronteira com Kherson, quase inteiramente ocupada por tropas de Moscou desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.

“O país terrorista chamado Rússia atacou um prédio residencial”, denunciou o chefe da administração presidencial ucraniana Andrei Iermak. “Nossa tarefa é garantir que não apenas a atual geração de russos seja responsabilizada, mas também seus filhos e netos. A Rússia pagará por tudo”, acrescentou.

O exército ucraniano, por sua vez, indicou no Telegram que derrubou quatro mísseis de cruzeiro russos do tipo Kalibr perto da cidade de Dnipro (centro-oeste) lançados do Mar Negro. Em Melitopol ocupada pelos russos, o prefeito exilado Ivan Fedorov relatou no Telegram que os ucranianos haviam bombardeado uma base militar russa.

