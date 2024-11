Mundo Bombardeios israelenses deixam vários mortos na capital do Líbano

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Um alto comandante do Hezbollah era "o alvo" do bombardeio no bairro de Basta, indicou uma fonte de segurança libanesa

Bombardeios israelenses destruíram um prédio residencial e mataram mais de dez pessoas neste sábado (23) no centro de Beirute, no Líbano, em meio a uma guerra entre Israel e o Hezbollah que não dá trégua, apesar dos esforços internacionais para um cessar-fogo.

Um alto comandante do Hezbollah era “o alvo” do bombardeio no bairro de Basta, indicou uma fonte de segurança libanesa, sem especificar a identidade ou o estado do líder, depois de Israel ter praticamente dizimado a liderança deste movimento xiita pró-iraniano nos últimos meses.

Israel, que também está em guerra contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza há mais de um ano, bombardeou três setores do território palestino sitiado durante a madrugada e pela manhã, causando 19 mortes, segundo a Defesa Civil.

Em ambas as frentes, Israel busca neutralizar o Hamas e o Hezbollah, aliados do Irã, o seu principal inimigo na região. Em Gaza, Israel prometeu aniquilar o Hamas após o ataque mortal do movimento ao seu território em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. No Líbano, busca pôr fim ao lançamento de foguetes que o Hezbollah lança há mais de um ano.

Os habitantes da capital libanesa acordaram no sábado ao som de três fortes explosões. Os atentados, que deixaram pelo menos 11 mortos e 63 feridos segundo o Ministério da Saúde libanês, destruíram um prédio residencial no bairro densamente povoado de Basta.

“Gritando de terror”

“É a primeira vez que acordo gritando de terror”, disse Salah, morador de Basta e pai de dois filhos, e acrescentou que saiu correndo de casa com a família. As bombas também caíram nos subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, localizado perto do aeroporto internacional da capital.

Em Shiyah, um dos bairros bombardeados, um edifício foi reduzido a uma massa de pedras e ferro fumegante. Ao redor, restavam apenas fachadas e janelas quebradas.

