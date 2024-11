Inter Inter espera o final do Brasileirão para acertar a permanência de Bernabei

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O lateral-esquerdo já manifestou interesse em permanecer no clube Foto: Ricardo Duarte/Inter O lateral-esquerdo Bernabei já manifestou interesse em permanecer no clube. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ainda em dúvida sobre a permanência de Bernabei para 2025, o Inter está otimista em conseguir fechar negócio pelo lateral, que está emprestado pelo Celtic, da Escócia. O clube chegou a enviar representantes para a Europa, mas ficou definido que após a finalização do Campeonato Brasileiro haverá uma melhor posição de ambas as partes sobre a situação do jogador.

Nesta sexta-feira (22), o vice de futebol José Olavo Bisol falou sobre a negociação em uma entrevista coletiva. “Esperamos a sensibilidade do Celtic para avançar. Não conseguimos chegar ao detalhe do detalhe, que são valores e formas por estarmos em meio ao campeonato. Só teremos clareza após o término do Brasileirão”, disse ele.

Bernabei já demonstrou interesse em permanecer, que se torna uma preocupação a menos para o Inter. O representante do jogador trabalha com o clube escocês para que criem uma negociação possível para o clube gaúcho.

“O meu sentimento é positivo. Quando há vontade das partes, já é um bom caminho. Há relações e cláusulas contratuais que, por vezes, superam, mas trabalhamos com o agente, que também tem interesse nesta permanência”, concluiu Bisol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-espera-o-final-do-brasileirao-para-acertar-a-permanencia-de-bernabei/

Inter espera o final do Brasileirão para acertar a permanência de Bernabei

2024-11-23