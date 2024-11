Grêmio Grêmio treina para enfrentar o Cruzeiro no Brasileirão

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Elenco deu continuidade nos trabalhos na reta final do Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Elenco da continuidade nos trabalhos na reta final do Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã deste sábado (23), o elenco do Grêmio se encontrou novamente no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para mais um dia de treinamentos. A equipe tem como próximo objetivo o confronto contra o Cruzeiro no quarta-feira (27), às 21h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Separados em grupos, os jogadores trabalharam em estações de exercícios com peso, alternando os grupos musculares sob a orientação da equipe de preparação física. Enquanto isso, os goleiros realizavam um trabalho próprios da posição.

Com a presença de Renato Portaluppi, os atletas foram divididos em quatro equipes. Os times se enfrentavam em espaço reduzido com objetivo de realizar troca de passes em dois toques, tomada de decisão e a busca pela finalização.

O Grêmio volta aos treinos na manhã deste domingo (24) para dar continuidade as preparações nessa reta final de Brasileirão.

