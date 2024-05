Rio Grande do Sul Bombeiros do Amazonas chegam ao Rio Grande do Sul para apoiar nos resgates

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O grupo deve atuar inicialmente no município de Lajeado Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A tropa com 15 bombeiros militares Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, chegou, no início da madrugada desta quinta-feira (16) a Porto Alegre onde se apresentaram ao Comitê de Crise. Os militares foram enviados pelo Governo do Amazonas, para dar apoio direto nas ações de busca e resgate de vítimas das chuvas e enchentes. Inicialmente, eles atuarão na cidade de Lajeado.

Ao todo, a equipe enviada é composta por dois mergulhadores, três guarda-vidas, dois especialistas em salvamento terrestres, um em desastres naturais, um em APH (Atendimento Pré-Hospitalar) e seis especialistas em resgate em estruturas colapsadas.

Segundo o tenente Rodolpho Carepa, comandante da missão dos bombeiros do Amazonas no Rio Grande do Sul, os agentes farão o mapeamento da área para iniciar as ações conforme a demanda.

O Amazonas continua arredando alimentos e água para a população do Rio Grande do Sul. Somente na capital, Manaus, são mais de 30 pontos de coleta das doações entre escolas estaduais, centros de convivência da família e órgãos públicos. A participação está aberta a pessoas físicas, entidades privadas, indústrias e comércios.

Além disso, foi destinado um ponto exclusivo de arrecadação de ração e medicamentos para os animais na Sema (Secretaria de Meio Ambiente do Estado). As doações podem ser feitas até sexta-feira (17).

A Defesa Civil do Amazonas também está recebendo solicitações de realocação de amazonenses que vivem no Rio Grande do Sul, mas que desejam voltar. No primeiro momento as prioridades devem ser atendidas, como idosos, gestantes e pessoas doentes.

Para fazer o pedido é preciso preencher um formulário ou entrar em contato pelo número disponível site oficial da Defesa Civil do Amazonas. Segundo o órgão, cerca de 100 solicitações foram feitas, mas ainda não há previsão para retirada.

