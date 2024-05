Agro Seminário em Brasília discute impactos das enchentes na agricultura do Rio Grande do Sul

16 de maio de 2024

Evento contou com a presença de embaixadores, adidos agrícolas e instituições internacionais de fomento

O IICA-OEA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura da Organização dos Estados Americanos) promoveu, nesta quinta-feira (16), em Brasília, um seminário para avaliação dos impactos e perspectivas no setor após as enchentes no Rio Grande do Sul. O evento contou com a presença de embaixadores, adidos agrícolas e instituições internacionais de fomento.

A representante do Banco Mundial, Marie Paviot, e o representante do Banco de Desenvolvimento da América Latina, José Rafael Neto, relataram as tratativas já em curso, coordenadas no Estado pela secretária da Fazenda, Pricilla Santana.

O chefe da Representação Brasileira do IICA, Gabriel Delgado, o consultor Caio Rocha e o representante da direção-geral do Instituto, sediado na Costa Rica, Jorge Werthein, destacaram a situação preocupante no Rio Grande do Sul e a possibilidade de forte impacto na segurança alimentar.

A preocupação se sustenta no fato de que o RS é um celeiro agrícola e um dos maiores produtores de proteína animal do Brasil. O IICA propõe ações coordenadas com o Ministério da Agricultura e Pecuária, Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e FAO-ONU (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura).

Representando o Rio Grande do Sul, o secretário-executivo do EBSB (Escritório de Representação em Brasília), Henrique Pires, agradeceu em nome do governador Eduardo Leite, compartilhou dados recentes da Defesa Civil gaúcha e fez um breve relato de iniciativas da Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) e da Emater-RS.

Pires destacou, ainda, a importância de um planejamento conjunto, visando a recuperação de camadas cultiváveis de solo do Estado, impactadas pela chuva e pela erosão, além da preocupação com os rebanhos gaúchos.

As reuniões voltadas para a recuperação do setor rural do Rio Grande do Sul continuarão, com a participação de técnicos, responsáveis pela elaboração de análises a partir de dados que ainda estão sendo coletados. O consultor Robson Valdez, que participou do seminário no IICA, representará o EBSB nas próximas reuniões.

