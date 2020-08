Bombeiros do Rio Grande do Sul terão acesso a um equipamento da Nasa para identificar áreas de incêndio

Dados do sensor serão compartilhados pela Secretaria do Meio Ambiente. (Foto: Divulgação/CBM-RS)

A Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) disponibilizou ao CBM-RS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) o acesso aos dados do sensor MGF (Modis Global Fires) da Nasa, a agência espacial norte-americana. O objetivo é ampliar o monitoramentto de focos de incêndio, qualificando medidas preventivas e operações planejadas contra danos ambientais desse tipo de incidente.

De acordo com o coronel César Eduardo Bonfanti, comandante-geral do CBM, a corporação gaúcha tem buscado ferramentas que contribuam para o mapeamento de áreas com episódios frequentes de fogo a consumir a vegetação. Rastreá-las facilitará, dessa forma, o planejamento logístico e de pessoal no atendimento a notificações de incêndios em diferentes regiões do Estado.

O programa adotado pela Sema permite captar focos de calor a cada 48 horas, agregando maior controle com uma ferramenta de sensoriamento remoto e possibilitando análises periódicas de ações não autorizadas. Os dados gerados são recebidos e analisados por técnicos da secretaria e, agora, compartilhados também com o Corpo de Bombeiros.

Manifestações

“Nosso objetivo é somar forças entre órgãos e instituições, a fim de desenvolvermos a proteção ambiental do Rio Grande do Sul”, acrescenta o titular da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior. “Toda informação útil e compartilhável que possa fortalecer nosso sistema estará disponível. Ficamos satisfeitos com essa troca.”

“A integração entre a Sema e o CBM-RS resulta na melhoria da qualidade do serviço público”, ressalta o militar. “Com atenção aos cuidados do ambiente, interligando tecnologias, ambos podem mapear detalhadamente áreas queimadas e a forma adequada de progressão nestes locais, aprimorando ações, principalmente em períodos de estiagem.”

(Marcello Campos)