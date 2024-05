Geral Bombeiros do Tocantins vão ajudar a socorrer vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

5 de maio de 2024

Governo do Tocantins disponibilizou uma aeronave para transportar a equipe que vai operar por embarcações e também por terra no RS. (Foto: Governo do Tocantins)

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, determinou nesse domingo (5) ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMTO) o envio imediato de homens, cães e equipamentos para se juntarem às forças de busca e resgate das vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul enfrentou uma quantidade de chuva três vezes maior que a média sazonal, resultando em mais de 70 mortes e mais de 100 pessoas desaparecidas. A Defesa Civil e a Polícia Civil estão atuando nos esforços de busca e resgate, com apoio de outros estados. O governador Wanderlei autorizou a mobilização de oito homens do efetivo do Corpo de Bombeiros do Tocantins, com todo o suporte e equipamentos para ajudar no que for necessário.

“Nossa corporação se desloca neste domingo para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Entendemos que o estado gaúcho vive uma situação delicada, no qual as fortes chuvas estão tirando vidas e isso muito nos preocupa. Nós temos a confiança em nosso Corpo de Bombeiros, e temos a certeza que um bom trabalho será feito, pois conhecemos o potencial do nosso efetivo e sabemos que temos equipes qualificadas”, afirma o governador Wanderlei Barbosa.

O Governo do Tocantins disponibilizou uma aeronave para transportar a equipe, que no estado do sul vai operar por embarcações e também por terra. A Companhia Independente de Busca e Salvamento (Cibs), por meio da Seção de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC), vai disponibilizar dois Binômios de busca (Bombeiro Militar+Cão), além de dois mergulhadores para ajudar nas buscas. Além disso, o Corpo de Bombeiros do Tocantins cederá um tenente como oficial de ligação para coordenação e comunicação da missão no Rio Grande do Sul.

O comandante da Companhia Independente de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Donaldo Lourinho de Oliveira, informou que a corporação parte neste domingo otimista e com boas expectativas em ajudar um estado que tanto necessita de suporte. “A expectativa é grande, pois se trata de um desastre de grande proporção e estamos em constante diálogo com todas as corporações do Brasil, nos colocando à disposição para ajudar os nossos irmão gaúchos. Temos uma equipe qualificada e preparada, vamos chegar no Sul para contribuir e levar socorro para o máximo de pessoas possível, queremos garantir salvamento e conforto para as famílias daquele estado”, pontua o tenente-coronel Donaldo Oliveira.

Calamidade Pública

O Rio Grande do Sul enfrenta uma situação de calamidade pública devido às fortes chuvas que causaram inundações e outros danos. O estado de calamidade foi declarado na última quarta-feira pelo governador Eduardo Leite, permitindo apoio público às áreas afetadas e solicitações similares de municípios. O decreto, em vigor por 180 dias, identifica o evento como chuvas intensas, utilizando a Codificação e a Classificação Brasileira de Desastres (Cobrade). O Tocantins está pronto para ajudar nas buscas, se necessário. Desde então, o Governo do Tocantins se colocou à disposição para ajudar nas buscas.

A Seção de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC), parte integrante da Companhia Independente de Busca e Salvamento (Cibs) do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, desempenha um papel crucial em operações de resgate durante emergências. Com uma equipe altamente capacitada e cães especialmente treinados para missões de busca e salvamento, a SBRESC intervém em uma variedade de cenários, desde desastres naturais até buscas por pessoas desaparecidas.

