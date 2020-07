Rio Grande do Sul Bombeiros recebem da Defesa Civil Estadual equipamentos para emergências com produtos perigosos

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Material será utilizado em ocorrências envolvendo o manejo de produtos perigosos e no enfrentamento da Covid-19. Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil Material será utilizado em ocorrências envolvendo o manejo de produtos perigosos e no enfrentamento da Covid-19. (Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil) Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil entregou nesta quarta-feira (29) drones e EPIs (equipamentos de proteção individual) para o CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar), na sede do comando-geral em Porto Alegre.

O material adquirido por meio do Fundec (Fundo Estadual de Defesa Civil), com investimento de R$ 247 mil, será utilizado nas ações de primeira resposta às ocorrências envolvendo o manejo de produtos perigosos e o enfrentamento da Covid-19. Os materiais serão destinados para a CEBS (Companhia Especial de Busca e Salvamento) e as células da FR2 (Força de Resposta Rápida) do CBMRS.

“A participação do Corpo de Bombeiros Militar como o primeiro respondedor por excelência de emergências que envolvam produtos químicos perigosos é consolidada em todo país, e não poderia ser diferente no Rio Grande Sul, na medida em que a Constituição Federal determina a competência de atuação de Defesa Civil, que é dos Corpos de Bombeiros Militares”, ressaltou o subchefe da Defesa Civil RS, coronel Rodrigo Dutra.

Nas próximas semanas, acontecerá uma capacitação à distância em parceria com a empresa Ambipar, que disponibilizará acesso gratuito ao curso “Primeiro no local em acidentes com produtos perigosos”. Foram disponibilizadas 70 vagas para integrantes da Comissão Estadual de P2R2 (Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais Envolvendo Produtos Químicos Perigosos).

O programa P2R2 consiste na adoção de estratégias de articulação dos órgãos de fiscalização e no desenvolvimento de programas de capacitação específicos para atuação em eventos de emergências química, biológica, radiológica e nuclear. Além do reaparelhamento dos órgãos de primeira intervenção estatal como Fepam, Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Militar, por meio dos Comandos Rodoviários e Ambiental, o qual faz parte de um importante campo de atuação da Defesa Civil Estadual.

