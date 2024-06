Mundo Bombeiros salvam 28 pessoas presas de cabeça para baixo em brinquedo de parque de diversões nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Atração estava em funcionamento desde 2021 e, segundo organizadores do local, não havia apresentado problemas anteriores. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Equipes de emergência de Oregon, nos Estados Unidos, resgataram 28 pessoas que ficaram presas de cabeça para baixo num brinquedo em um parque de diversões centenário. O caso ocorreu na sexta-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros local, equipes trabalharam com engenheiros no Oaks Park para baixar manualmente a construção, embora também tenham se preparado para realizar o resgate com cordas, se necessário. Ao todo, os passageiros ficaram meia hora presos.

O brinquedo, chamado AtmosFEAR, funciona como um pêndulo, com a capacidade de balançar os passageiros completamente de cabeça para baixo. Todos que estavam na atração foram retirados do local e avaliados medicamente, e não há relatos de feridos. Um dos passageiros, que tinha uma condição médica pré-existente, chegou a ser levado a um hospital para avaliação adicional, afirmou o Oaks Amusement Park em comunicado publicado nas redes sociais ainda na sexta.

Chris Ryan e sua esposa, de Gresham, estavam no parque para comemorar o aniversário dele. Ele disse à Associated Press que ambos estavam planejando andar no AtmosFEAR quando viram que ele estava parado. O casal decidiu se afastar porque a situação era “assustadora”. Os dois foram para uma roda gigante e ouviram um anúncio no alto-falante informando que o parque fechou e que as pessoas deveriam evacuar.

Quando o brinquedo parou, a equipe do parque chamou equipes de emergência, e os socorristas chegaram cerca de 25 minutos depois, segundo o comunicado do parque. Os trabalhadores da manutenção do parque conseguiram retornar o brinquedo à posição de desembarque minutos após a chegada dos primeiros socorristas.

O brinquedo está em operação desde 2021 e não teve nenhum incidente anterior, disse o parque. Ele permanecerá fechado até novo aviso. O parque disse que trabalharia com o fabricante da atração e inspetores estaduais para determinar a causa da paralisação.

“Desejamos expressar nossa mais profunda gratidão aos socorristas e nossa equipe por tomarem medidas rápidas, levando a um desfecho positivo hoje, e aos demais visitantes do parque que seguiram prontamente as instruções para desocupar o parque para permitir que os socorristas atendessem à situação”, disse o parque em nota.

O Oaks Park foi inaugurado pela primeira vez em 1905. Seu site diz que o local oferece uma “combinação única de Portland de emoções modernas e charme do início do século em um parque que encantou gerações de habitantes do Noroeste.”

