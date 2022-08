Geral Bonecos de líderes nazistas vendidos por loja de São Paulo são importados dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Bonecos de Hitler são fabricados por empresa americana especializada. (Foto: Reprodução)

Vendidos pela empresa Planet Movie Store, de São Paulo, bonecos de luxo hiper-realistas de Adolf Hitler e de Joseph Goebbels tiveram seus anúncios retirados do site Mercado Livre, na segunda-feira. Os itens, voltados para colecionadores pelos preços altos, são de uma fabricante dos Estados Unidos especializada em retratar figuras ligadas ao Eixo, aliança militar da qual faziam parte a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, e que foi derrotada pelas forças Aliadas, união de EUA, Reino Unido, URSS e outros países.

Batizada de 3R, referência ao Terceiro Reich, como é conhecido o período histórico do governo de Hitler, a empresa tem como slogan a frase: “Seus colecionáveis extremos”.

Além de Goebbels e Hitler, outros oficiais e lideranças nazistas figuram entre as peças vendidas pela empresa. O comandante da organização paramilitar nazista SS, Heinrich Himmler, é um deles, assim como Hermann Göring e Erwin Rommel, que também compunham as fileiras do Partido Nazista. Bonecos de soldados alemães e japoneses também fazem parte do acervo da empresa.

Alguns desses itens, importados pela Planet Movie, estavam à venda na página da empresa no Mercado Livre. Segundo a plataforma, é proibida a venda no site de produtos que “incitem o ódio ou pregam a violência e a discriminação”. Procurada, a Planet Movie Store nega que os itens façam apologia ao nazismo:

“Esses bonecos são ligados a fatos históricos e não apoiamos atos envolvendo essas figuras. Comercializamos pelo fato histórico”, disse Roberto Souto Neto, um dos donos da empresa.

Action Figures são bonecos de luxo hiper-realistas, tidos como itens de colecionador. Os preços cobrados por eles costumam serem altos. Os bonecos de Hitler vendidos pela Planet Movie, por exemplo, superam os R$ 2 mil.

No site da Planet Movie, onde os bonecos continuam sendo comercializados, os anúncios vêm acompanhados do seguinte aviso: “Nosso produto é somente para fins históricos e educativos, e não se destina a glorificar, nem explorar os horrores e atrocidades da guerra”. O mesmo aviso aparece, em inglês, no site da 3R.

Ainda de acordo com Neto, é a primeira vez que esses produtos geram algum problema para a empresa. O Mercado Livre disse que retirou os anúncios do ar e notificou o vendedor pelo episódio. Segundo a plataforma, a empresa deverá participar de uma avaliação e poderá ser banida do site. As informações são do jornal O Globo.

