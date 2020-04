O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, hospitalizado há uma semana com Covid-19, deixou o hospital neste domingo (12). Ele não voltará imediatamente ao trabalho, ficando mais algum tempo em casa, se recuperando.

Conforme balanço da universidade americana Johns Hopkins até as 9h50 deste domingo, o Reino Unido tem 79,8 mil casos confirmados e 9,8 mil mortes devido à pandemia.

No Twitter, Johnson agradeceu ao serviço público de saúde, o NHS, por ter “salvo sua vida”.

“Nunca agradecerei o suficiente”, afirmou. “Devo a eles minha vida”, disse Johnson, em sua primeira declaração oficial na rede social.

O agradecimento público do primeiro-ministro ocorre em um momento em que aumenta o descontentamento entre os profissionais da saúde, denunciando a falta de equipamentos de proteção.

Johnson, 55 anos, foi levado ao hospital St. Thomas, em Londres, no domingo (5). Dez dias antes, ele havia testado positivo para coronavírus. Ele ficou três noites na UTI antes de retornar a uma ala de cuidados na quinta-feira (9).

“Por indicação de sua equipe médica, o primeiro-ministro não retornará imediatamente ao trabalho. Ele deseja agradecer a todos em St Thomas ‘pelo brilhante atendimento que recebeu”, afirmou na época a a rede de notícias britânica BBC.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020