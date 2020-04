Últimas Em meio à surto de coronavírus, baile funk é realizado na Zona Leste de São Paulo

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

PM é acionada para dispersar baile funk na Cidade Tiradentes, Zona Leste de SP, em plena quarentena. Foto: Reprodução/Redes sociais PM é acionada para dispersar baile funk na Cidade Tiradentes, Zona Leste de SP, em plena quarentena. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que a PM (Polícia Militar) foi acionada na madrugada de sábado (11) para interromper um baile funk que aconteceu em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. Vídeos e fotos publicados na internet mostram aglomerações por causa dos pancadões, além de carros com equipamentos de som estacionados na rua.

“A Polícia Militar foi acionada para intervir em um baile funk ocorrido na madrugada deste sábado (11), na Rua Edson Danillo Dotto, Cidade Tiradentes, Zona Leste da Capital. Equipes da Força Tática foram ao local e dispersaram a multidão. A PM notificou a prefeitura sobre o ocorrido”, informou em nota a SSP.

O ex-prefeito regional de Cidade Tiradentes, Ozziel Souza, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando várias pessoas e carros circulando no bairro. Na descrição do vídeo, ele afirmou que acionaria a PM.

Ação da Polícia Militar de São Paulo nesta madrugada, dispersando baderneiros que promoveram um Pancadão em plena sexta feira santa e, em um momento que o mundo passa por uma pandemia. O Maior Conjunto Habitacional da América Latina não pode sofrer com esse desrespeito, enquanto a população de bem esta em suas casas respeitando a quarentena, nas ruas vemos essa atitude criminosa colocando em risco a saúde dos 350 mil habitantes da Cidade Tiradente. Atitudes tem que serem tomadas, começando com o fechamento das adegas que promovem essa perturbação na Rua Edson Danilo Dotto (antiga Rua da Sorte), não tínhamos à um bom tempo esse tipo de bagunça na “sorte “, após estes comércios, tem intensificado o problema no local, principalmente aos finais de semana. #PancadãoéCrime #BagunçaAquiNÃO #SonoTranquilo Polícia Militar do Estado de São Paulo Governo do Estado de São Paulo João Doria Cidade de São Paulo Bruno Covas CTN – Cidade Tiradentes Notícias Cidade Tiradentes Somos Nós Zona Leste Unida Cid. Tiradentes da Depressão Cidade Tiradentes Unida Leste em foco TV Cenário TV Cobra Notícias @ Publicado por Ozziel Souza em Sexta-feira, 10 de abril de 2020

Os posts feitos nas redes sociais referentes ao baile receberam críticas dos moradores da região, que afirmam que a música alta não deixa ninguém dormir. Também há preocupação pelo fato das aglomeração durante o surto de coronavírus em São Paulo.

Em março, no início do decreto do isolamento social, o governador do Estado, João Doria (PSDB), declarou que que as Polícias Militar e Civil foram orientadas a atuar em caso de aglomerações e festas “com firmeza e determinação, de acordo com protocolos”.

