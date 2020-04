Bem-Estar Número de recuperados de coronavírus sobe para 400 mil no mundo

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

É preciso, no entanto, manter os cuidados. Foto: Reprodução

O número de pessoas que se recuperaram de coronavírus no mundo subiu, nas últimas 48h, de 350 mil para 402,2 mil, conforme balanço online divulgado pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, no sábado (11).

Caso o ritmo de recuperados se mantiver, meio milhão de pessoas terão se curado do coronavírus até segunda-feira (13). China, Espanha e Alemanha são os três primeiros países com mais pessoas curadas do coronavírus.

Veja o ranking dos recuperados:

China – 77, 8 mil Espanha – 59,1 mil Alemanha – 57,4 mil Irã – 41,9 mil Itália – 32,5 mi Estados Unidos – 31,4 mil França – 26,6 mil Suíça – 12,1 mil Coreia do Sul – 7,2 mil Áustria – 6,6 mil

O Brasil aparece em 58º no ranking, com 173 pessoas recuperadas da doença até agora, embora o número não seja divulgado pelo Ministério da Saúde.

Em Porto Alegre, até sábado (11), havia 117 pessoas recuperadas, segundo registro da Secretaria Municipal da Saúde.

Por outro lado, a pandemia cresce rapidamente e nas mesmas 48 horas foram 326 mil novos casos. O número total de doentes saltou de 1.447 milhão para 1.773 milhão.

Os países com mais casos da doença são:

Estados Unidos – 527,1 mil Espanha – 163 mil Itália – 152,2 mil França – 130,7 mil Alemanha – 125,4 mil China – 83 mil Reino Unido – 79,8 mil Irã – 70 mil Turquia – 52,1 mil Bélgica – 28 mil

O Brasil está 14º no ranking de casos confirmados, com 20.727 casos e 1.124 mortes (até sábado).

