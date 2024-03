Inter Borré é oficialmente apresentado pelo Inter: “Espero que possamos conquistar muitas coisas juntos”

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Após três temporadas no futebol europeu, o colombiano assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2028. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Novo reforço do Inter, o atacante Rafael Borré foi oficialmente apresentado durante entrevista coletiva concedida no começo da tarde dessa quarta-feira (6). Na Sala de Imprensa do Beira-Rio, o colombiano agradeceu à torcida pela festa realizada na terça-feira, em seu desembarque na capital gaúcha, e definiu como “muito especial” a oportunidade de vestir a camisa do Colorado.

“É algo muito especial estar aqui, porque, desde o começo, me demonstraram muito interesse. Por isso, quero agradecê-los. Já vi o carinho da torcida também e espero que seja um projeto muito lindo, com o qual possamos conquistar muitas coisas juntos”, disse Rafael Borré.

A primeira pergunta destinada a Rafael Borré foi sobre os motivos que o levaram a escolher pela proposta do Inter. Após três temporadas no futebol europeu, o colombiano assinou contrato até dezembro de 2028. De acordo com o próprio jogador, o apoio da torcida e o projeto apresentado pelo clube foram decisivos no momento da tomada de decisão.

“Quando comecei a conhecer um pouco mais o projeto do Inter, quando comecei a falar mais com a diretoria e comecei a conhecer mais os torcedores, que começaram a ter esse vínculo comigo, me interessei muito mais em vir ao Internacional. A partir desse momento, comecei a gostar da ideia, e creio que foi muito importante que a direção foi me mostrando o projeto que tem. O Clube tem uma equipe muito bem construída, construída com jogadores de muita hierarquia e nome. Você, como jogador, sempre quer estar em um projeto assim.”

Devidamente apresentado, Borré seguiu rumo ao gramado do Beira-Rio, onde participou de treino fechado comandado por Eduardo Coudet. Desde a última segunda-feira (4), o Inter trabalha de olho no duelo das quartas de final do Gauchão. A partida contra o São Luiz de Ijuí está prevista para as 16h30min deste sábado (9) e será disputada no Beira-Rio.

