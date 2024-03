Inter Atacante colombiano Borré é oficialmente apresentado no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

O colombiano de 28 anos recebeu das mãos do presidente Alessandro Barcellos a camisa número 19.

Novo reforço do Inter, o atacante colombiano Rafael Borré foi oficialmente apresentado durante entrevista coletiva concedida no começo da tarde desta quarta-feira (6) no Beira-Rio. Borré agradeceu a torcida pela festa realizada na terça (5), em seu desembarque na capital gaúcha, e definiu como “muito especial” a oportunidade de vestir a camisa do Inter.

“É algo muito especial estar aqui, porque, desde o começo, me demonstraram muito interesse. Por isso, quero agradecê-los. Já vi o carinho da torcida também e espero que seja um projeto muito lindo, com o qual possamos conquistar muitas coisas juntas.”

O atacante de 28 anos recebeu das mãos do presidente Alessandro Barcellos a camisa número 19 e a carteirinha de sócio de número 135 mil.

Diretor esportivo do Inter, Magrão comentou o desejo demonstrado por Borré, desde o começo das negociações, em vestir a camisa vermelha.

“Agradecer ao Borré. Desde as nossas primeiras conversas, sempre esteve solicito e interessado em saber das coisas do Inter. Em saber dos nossos projetos, das nossas ambições, para o ano de 2024 e os próximos anos. O Rafa vem para qualificar ainda mais um grupo que já está cheio de jogadores de qualidade, capacitados, que já mostraram, na carreira e trajetória, qualidade. Eu falei até, em uma entrevista, Borré, que você estava sempre perguntado, e pedindo, até, como o nosso time jogava. Antes do nosso jogo em Ijuí, falei contigo e você pediu o link para estar assistindo ao nosso jogo, querendo entender o que era o Campeonato Estadual. Tudo isso nos deixa muito feliz e contente por tê-lo aqui conosco!”.

Na América do Sul, Borré atuou por Deportivo Cali-COL e River Plate-ARG. No continente, conquistou os títulos da Supercopa da Colômbia, Liga da Colômbia, Copa da Argentina, duas vezes, Supercopa Argentina, também duas vezes, Recopa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América.

Atacante colombiano Borré é oficialmente apresentado no Beira-Rio

