Porto Alegre Prefeitura e Exército vão à Zona Leste de Porto Alegre, em nova ação conjunta contra a dengue

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Iniciativa inclui identificação de casos suspeitos da doença e de focos do mosquito, além de esclarecimentos à comunidade. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA

A parceria entre prefeitura de Porto Alegre e Exército para combate à dengue terá uma nova ação nesta quinta-feira (7), com foco nas Vilas João Pessoa e João Pessoa, ambas na Zona Leste. No roteiro, atividades como busca de focos do mosquito transmissor, identificação de casos suspeitos da doença e compartilhamento de informações com a comunidade.

O ponto de encontro é o número 603 da rua Borborema, às 9h, com um um itinerário que abrange as ruas Saibreira, Martins de Lima, Pereira Ibiapina e Nunes Costa, bem como adjacências. A soma de esforços conta com a participação de militares, técnicos de combate a endemias e agentes comunitários da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Deflagrada em fevereiro, a força-tarefa já esteve nos bairros Glória, Higienópolis, Vila Ipiranga, Jardim Europa, Vila Nova, Centro Histórico e São João. Foram vistoriados quase 1,4 mil imóveis (incluindo condomínios), abrangência que só não foi maior porque 439 estavam fechados no momento da visita – também houve recusa por parte de alguns moradores em receber a equipe.

Preocupação

A capital gaúcha Porto Alegre acumula ao menos 434 casos confirmados de dengue (dos quais 371 foram contraídos na cidade) em quase dez semanas deste ano. No mesmo período de 2023, eram 49 testes positivos, ou seja, quase dez vezes menos que agora, fato que preocupa as autoridades de saúde.

As ocorrências abrangem 78 bairros, com destaque para Restinga, São João, Partenon, Sarandi, Higienópolis, Bom Jesus, Cristal, Passo D’Areia, Centro Histórico e Cavalhada. A boa notícia é que nenhuma dessas ocorrências resultou em óbito.

(Marcello Campos)

2024-03-06