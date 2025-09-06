Esporte Bortoleto faz o 6º melhor tempo no 3º treino livre do GP da Itália de F1; Norris é o mais rápido

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Brasileiro fica atrás apenas de dupla da McLaren, Leclerc, Verstappen e Russell.

Campeã do Mundial de Construtores, a McLaren voltou a mostrar seu domínio no terceiro treino livre do GP da Itália de Fórmula 1, nesse sábado (6), no circuito de Monza, e colocou Lando Norris à frente dos demais pilotos, com 1min19s331. Charles Leclerc deu esperanças à anfitriã Ferrari e fez o segundo melhor tempo, 0s021 atrás do líder.

Gabriel Bortoleto foi um dos destaques da sessão, com o sexto posto, apenas 0s227 atrás do britânico. Além de Norris e Leclerc, à frente de sua Sauber estavam apenas as poderosas McLaren de Oscar Piastri, a Red Bull de Max Verstappen e a Mercedes de George Russell.

A primeira metade da sessão foi dominada pela Red Bull. Yuki Tsunoda, que não costuma fazer bons tempos em treinos pré-provas, cravou a melhor marca no início da atividade, em 1min21s876, e permaneceu à frente até ser superado pelo companheiro de equipe, Max Verstappen, com 1min20s040.

Com o carro da equipe austríaca bem alinhado, o tetracampeão foi o primeiro a baixar de 1min20s, em 1min19s688, pouco antes da metade do treino. A Ferrari manteve o bom desempenho de sexta-feira e colocou Charles Leclerc e Lewis Hamilton logo atrás do holandês, ambos a 0s3 de distância.

Gabriel Bortoleto começou de forma discreta, mas melhorou no decorrer do teste. Em sua primeira tentativa com a Sauber, o brasileiro fez o 13º tempo. Cresceu, na sequência, com o 8º melhor na pista, chegou a registrar o 3º lugar, duas vezes, e terminou em 6º. Ele chegou a reclamar com o engenheiro da Sauber, no rádio, pela comunicação “fora de hora” da equipe antes da curva Ascari, que exige maior habilidade e atenção dos pilotos.

Assim como nos treinos anteriores, a Williams tratou de permanecer entre os mais rápidos. Alexander Albon foi apenas o terceiro a correr abaixo de 1min20, além de Verstappen e Hamilton, colocando sua escuderia em terceiro – à frente de Leclerc – a 20 minutos do fim do terceiro treino em Monza.

Na reta final da atividade, a McLaren, enfim, fez valer o favoritismo e assumiu a liderança, com Norris em primeiro, com 1min19s331, e Piastri 0s247 atrás. Bortoleto assumiu a terceira colocação, em duas oportunidades, mas foi superado por Leclerc, Verstappen e Russell e terminou em 6º.

Os pilotos retornam à pista neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para a definição do grid de largada do GP da Itália, o 16º da temporada de Fórmula 1. A corrida, no circuito de Monza, está programada para as 10h deste domingo.

