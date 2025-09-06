Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Exército israelense ordena moradores da Cidade de Gaza a deixarem região para “zona humanitária”

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Em agosto, o Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo com Israel que permitiria, nos primeiros 60 dias da trégua, a libertação de reféns em etapas.

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

O exército israelense ordenou neste sábado, 6, que os moradores da Cidade de Gaza deixem o local para uma “zona humanitária” localizada ao sul da região. A população deve se deslocar para Al Mawasi enquanto Israel planeja uma ofensiva terrestre para tomar a cidade mais populosa do território palestino.

Os moradores devem deixar a Cidade de Gaza o mais rápido possível; “sem demora”, nas palavras de Avichay Adraee, porta-voz do exército de Israel. Ainda segundo ele, a área de Al Mawasi foi declarada uma zona humanitária para “para facilitar a evacuação dos moradores da cidade”.

Agora, no entanto, o governo israelense exige em troca que o grupo entregue suas armas, liberte todos os reféns e abra mão do controle da Faixa de Gaza.

