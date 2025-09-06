Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Flávio Bolsonaro chama apoiadores para 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

O parlamentar também aproveitou o momento para defender a anistia e o direito de Jair Bolsonaro disputar as eleições de 2026.

Foto: Reprodução
O parlamentar também aproveitou o momento para defender a anistia e o direito de Jair Bolsonaro disputar as eleições de 2026. (Foto: Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou suas redes sociais para convocar apoiadores a irem às ruas no dia 7 de setembro. Usando uma camisa com os dizeres “Anistia Já”, o senador incentivou o uso das cores da bandeira do Brasil e chamou a manifestação de a “última (…) antes da farsa que Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão”.

O parlamentar também aproveitou o momento para defender a anistia e o direito de Jair Bolsonaro disputar as eleições de 2026. “Eu te peço, vem com a gente mais uma vez, para mostrar que nós, povo de bem deste País, votamos para absolver Bolsonaro e exigimos poder votar nele novamente”, declarou.

Outro lado

A publicação de Flávio Bolsonaro ocorreu um dia depois de o próprio governo federal também usar as redes sociais para incentivar a população a participar dos desfiles de 7 de Setembro. Com um tom bem-humorado, a campanha oficial usou o slogan “Vai de coração, vai de Brasil” para convidar os brasileiros a vestirem a camisa verde e amarela e mostrarem “seu orgulho de ser brasileiro”.

As convocações de ambos os lados marcam um cenário de forte polarização política, com o 7 de setembro sendo utilizado tanto para manifestações de apoio ao governo federal quanto para protestos contra as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

